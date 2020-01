Coronavírus: Apple limita viagens à China e reduz funcionamento de lojas

A Apple limitou as viagens à China após o surto de coronavírus e reduziu o horário de funcionamento de suas lojas no país, de acordo com o executivo-chefe da companhia, Tim Cook. Segundo ele, a Apple tem fontes alternativas para seus fornecedores na cidade chinesa de Wuhan, que é o epicentro do surto.



Embora o efeito do avanço do coronavírus no restante da cadeia de suprimentos da Apple seja menos claro, Cook disse que a empresa está trabalhando em planos de mitigação para compensar as perdas de produção. O empresário acrescentou que o guidance da empresa para receita recorde no trimestre atual levou esses fatores em consideração. Fonte: Dow Jones Newswires