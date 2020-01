Sem mãos e pernas, mulher tem benefício negado pelo INSS por não conseguir assinar documentos

(foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Com os braços e as pernas amputados, desempregada, Cleomar Marques diz depender de doações para sobreviver. As três solicitações de pagamento de auxílio que ela fez ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) em Porto Velho (RO) foram negadas. Uma delas, porque Cleomar não conseguiu assinar os papéis. As informações são da Rede Amazônica, afiliada à Globo.

"Uma servidora puxou os papéis e perguntou: 'quem vai assinar? Você assina?'. Eu disse que não podia assinar, mas sim a minha filha ou minha mãe. A mulher então olhou e disse: 'ah, então não vale'. Daí ela pegou, rasurou o papel e jogou fora", afirmou a mulher à emissora de TV.





"É um constrangimento para mim tudo isso. Eu trabalhava, tinha minha vida e agora sou dependente dos outros. É a minha filha, única que mora comigo, que faz tudo para mim", contou a mulher à Rede Amazônica.





A ex-sinaleira afirma que seus membros foram amputados após uma cirurgia, que resultou em coma e infecção generalizada. Nesse processo, suas mãos e pernas teriam necrosado. "Quando eu acordei eu já estava assim (amputada). Abriram tudo em mim, mas eu não vi nada. Só lembro de entrar na sala de cirurgia", relembra.



Questionado pela Rede Amazônica, o Instituto Nacional de Seguridade Social não se pronciou sobre o alegado comportamento da servidora, de ignorar a dificuldade de Cleomar de assinar os requerimentos exigidos pela instituição. De acordo com o órgão, Cleomar fez duas solicitações de benefício. O primeiro, de auxílio-doença, negado por falta de período de carência. O segundo, do Benefício Assistencial à Pessoa Portadora de Deficiência (BPC), indeferido porque a ex-sinaleira não atenderia o critério de apresentar renda per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo.