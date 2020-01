Estudante tem nota do Enem recuperada, após expor erro do Inep nas redes sociais

(foto: Agência Brasil) caso de uma estudante que teve a identidade confundida com outra candidata do Enem viralizou nas redes sociais nesta terça-feira. Rebecca Campos, de 18 anos, foi eliminada durante a prova e só descobriu ter sido desclassificada na última sexta-feira. de umaque teve acom outradonas redes sociais nesta terça-feira. Rebecca Campos, de 18 anos, foi eliminada durante a prova e só descobriu ter sido desclassificada na última sexta-feira.







Então gente,o celular de uma menina da minha sala no enem 2019 tocou no segundo dia(10 de nov)cujo nome é rebeca e então ocorreu um equívoco no resultado e a eliminação caiu sobre mim e preciso que isso seja resolvido.O sisu ja abre amanha e estou desesperada desde o dia 17 por pic.twitter.com/DR04TM2YHd %u2014 #obrigadaatodosquemeajudaram (@Rebecca63378621) January 20, 2020

Me ajudem a resolver meu problema!!!

Numero da minha inscrição: 191030338120@inep_oficial @MEC_Comunicacao pic.twitter.com/a5dGUJHz1j %u2014 #obrigadaatodosquemeajudaram (@Rebecca63378621) January 21, 2020





A menina acabou chamando atenção nas redes e recebeu várias respostas de estudantes que tinham passado pelo mesmo problema. Por precaução, ela então resolveu entrar com um pedido de liminar na Justiça para garantir que a nota seja revista.





A hashtag #inepdevolveanotadarebecca ficou entre os assuntos mais falados do Twitter durante a noite de segunda-feira. Após a repercussão, ela recebeu uma ligação do presidente do Inep, Alexandre Lopes, na tarde de terça-feira e teve as notas recuperadas.





O motivo da eliminação da outra candidata seria porque o telefone havia tocado durante a prova. Em 2019, pela primeira vez, o Inep considerou a emissão de sons por aparelhos eletrônicos motivo de eliminação do exame. Outros 3 mil candidatos foram eliminados pela mesma razão.