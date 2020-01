Pai conta como salvou filha de 11 anos que teve cabelo sugado em piscina

A piscina onde Letícia ficou com o cabelo preso (foto: Arquivo pessoal) família de Sobradinho quase viu as férias se transformar em tragédia devido a um acidente na piscina de hidromassagem de uma casa alugada, na Praia de Pipa (RN). Umaquase viu as férias se transformar em tragédia devido a um acidente na piscina de, na Praia de Pipa (RN).

Filha mais nova de Edmar Cabral, 42 anos, Letícia, 11, viveu momentos de pavor depois que seu cabelo ficou preso em uma abertura de sucção da banheira. O acidente aconteceu na última segunda-feira (6/1) e foi narrado por Edmar nas redes sociais como uma forma de alerta (veja abaixo).

"A Letícia deitou e colocou a cabeça dentro d’água. Mas a piscina tem um motor de alta potência e a bomba puxou o cabelo dela. A cabeça dela ficou para baixo e as pernas para cima. Meu sobrinho gritou e minha esposa foi a primeira a chegar e tentar puxá-la, mas não conseguiu", lembra o pai.

"Cena dolorosa"

Segundo o pai, todos ficaram em estado de choque, achando que a menina poderia morrer. "Só quando vi minha filha de olho aberto e respondendo as perguntas que tive certeza de que estava viva. Foi a cena mais dolorosa que já presenciamos, mas graças a Deus teve um final feliz", diz, aliviado.

A menina escapou sem ferimentos graves. Sente dores no couro cabeludo e foi medicada com anti-inflamatórios. Edmar ficou com o joelho machucado devido à força que fez. A família ainda está na casa e só volta a Brasília na próxima semana. Apesar do susto, Edmar não culpa os donos do imóvel.

"Não houve maldade. A falha é não ter uma instrução de utilização ou placas de aviso do risco de sucção e enroscamento de cabelos, o que pode causar afogamento. Outra coisa que poderia ter é um botão de pânico que desligasse a banheira", avalia. De acordo com ele, os proprietários ficaram comovidos com o ocorrido e se comprometeram a melhorar a segurança da piscina.

Um acidente comum

Afogamento é uma das principais causas de mortes acidentais de crianças no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Acidentes como o de Letícia são bastante comuns. Em julho do ano passado, uma criança de 7 anos morreu depois de ficar com os cabelos presos no ralo da piscina de um hotel em Balneário Camboriú(SC).

Em 2014, uma família de Brasília passou por uma situação parecida em Caldas Novas (GO), mas sem final feliz. Uma criança de sete anos se afogou depois de ter o braço sugado por o ralo de uma piscina de hotel.

Para tentar prevenir esse tipo de acidente, existe um projeto de lei, do deputado Mário Heringer (PDT-MG), aprovado no Senado, em 2017, que estabelece regras de segurança para piscinas. Porém, a iniciativa foi arquivada.

O projeto prevê que sejam instalados dispositivos que impeçam o turbilhonamento, enlace de cabelo e sucção de partes do corpo humano. Além disso, a proposta diz que as piscinas terão que contar com um dispositivo manual para desligar a recirculação da água.