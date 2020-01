Bombeiros realizam busca em piscinão por mulher que desapareceu durante chuva

O Corpo de Bombeiros continua realizando buscas nesta quarta-feira, 8, em um piscinão na zona leste de São Paulo após relatos de desaparecimento de uma mulher durante a chuva que atingiu a cidade na noite desta terça-feira, 7. A quantidade de lixo no local atrapalha a operação, disse a corporação. Ninguém foi localizado até o momento.



Segundo os bombeiros, o chamado para atender a ocorrência aconteceu às 22h05 desta terça. O piscinão é localizado nas imediações das avenidas Bento Guelfi e Ragueb Chohfi, na zona leste. A corporação disse que as circunstâncias do desaparecimento são desconhecidas. Uma equipe foi enviada inicialmente para a operação no local.



Nesta quarta, uma retroescavadeira passou a ajudar a atividade. "Trata-se de um córrego que tem muito lixo e por esta razão é necessário uma retroescavadeira, de modo que está sendo retirado esse lixo para facilitar nas buscas", informou a corporação.



Às 18h, os bombeiros informaram que a operação seguiria até ao menos 19h30 com um processo de varredura. A partir desse horário, uma nova avaliação seria feita para decidir sobre a continuidade das buscas ao longo da noite ou uma eventual interrupção e retomada nesta quinta.



O Corpo de Bombeiros divulgou que, entre as 15h e 17h20 desta quarta, ocorreram cinco chamados para quedas de árvore na capital, além de quatro desmoronamentos/desabamentos e 46 registros de enchentes e alagamentos.



Zona leste volta a ser afetada pelas chuvas nesta quarta



Voltou a chover nesta quarta na cidade. A área da subprefeitura do Itaim Paulista, na zona leste, chegou a entrar em estado de alerta, nível máximo de atenção do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Bairros de todas as regiões entraram em estado de atenção para alagamentos.



Na zona leste nesta quarta, os bairros da Penha, Cangaíba e Ermelino Matarazzo foram os mais atingidos até o início da noite. Segundo o CGE, as próximas horas seguirão com tempo instável, "já que novas áreas de chuva forte que atuam nas cidades de Itupeva e Cabreúva se deslocam para a capital paulista". "Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", informou o órgão.



Na previsão do CGE, a quinta-feira, 9, terá muitas nuvens, aberturas de sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. "As precipitações virão acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Os termômetros oscilam entre 20°C e 29°C."