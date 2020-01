Acusado de atentado ao Porta dos Fundos está na Rússia, afirma TV

Eduardo Cerquise tem passagens pela polícia, principalmente por casos de agressão e lesão corporal (foto: Reprodução/Youtube)

Apontado como um dos suspeitos docontra a produtora de vídeos, Eduardo Cerquise, 41 anos, estaria na. Segundo informações divulgadas pela Rede Globo, o empresário embarcou para Moscou no último domingo (29/12).A emissora de TV divulgou imagens que mostram a chegada dele ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio, e depois no interior do terminal, na área de embarque.e um dia depois da. Na segunda-feira (30/12), agentes foram às ruas do Rio tentando cumprir mandado de prisão contra Cerquise e, obvimente não o encontraram em nenhum dos quatro endereços visitados.Na quarta-feira (1º), em um gesto que desafiou as autoridades do Rio, o empresário divulgou um vídeo na internet com ataques aos integrantes do. Nas imagens, após classificar os humoristas como "intolerantes", ele afirma que "quando o Porta dos Fundos escarnece do nome de nosso senhor Jesus Cristo ele pisa na esperança de milhões de pessoas que só têm Jesus Cristo como riqueza".E segue: "Quem fala mal do nome de Cristo prega contra o povo brasileiro. Esse é um crime de lesa-pátria. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos".A polícia do Rio. Como Rússia e Brasil têm acordo de extradição, caso ele seja preso na Rússia, poderá ser deportado. Ainda segundo a Rede Globo, Cerquise tem namorada em Moscou e viajou três vezes para lá no ano passado.