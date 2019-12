EM conquista quatro prêmios em concurso mundial de design

Série sobre a mobilidade em Belo Horizonte abordou a reorganização do transporte com a chegada dos aplicativos (foto: Reprodução)



A qualidade do jornalismo produzido pelo Estado de Minas foi reconhecida em 2019 nas cinco premiações nacionais e regionais recebidas pela equipe da Redação da empresa. O EM conquistou quatro prêmios na 21ª edição do European Newspaper Award, que reconhece o melhor do design editorial em jornais no mundo. Também neste ano o jornal recebeu dois prêmios de excelência na 40ª edição do concurso da Society for News Design (SND), considerado o “Oscar” do design de jornais.

Com duas primeiras páginas premiadas, o EM foi um dos oito veículos brasileiros vencedores e o único representante de fora do eixo Rio-São Paulo reconhecido pelo SND. Os trabalhos premiados foram “Carnaval 2018: respeito, diversidade e inclusão”; primeira página publicada na edição de 12 de fevereiro de 2018; e “Estradas da morte/Basquiat em Belo Horizonte”; primeira página de 14 de julho de 2018. A seleção foi conduzida por 22 jurados, que avaliaram mais de 4,8 mil trabalhos inscritos.

No último dia 4, o jornal recebeu, em Brasília (DF), o prêmio de jornalismo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) de 2019, pela série de reportagens “Modernidade x Mobilidade – Para Onde Vamos”, publicada em junho. A série especial abordou a reorganização da mobilidade de Belo Horizonte a partir da chegada dos aplicativos de transporte, que, puxados pela empresa Uber, mudaram a forma dos deslocamentos na cidade. O trabalho foi assinado pelo jornalista Guilherme Paranaiba, que não mais integra o quadro de pessoal do EM, pelo repórter fotográfico Paulo Filgueiras, pelos ilustradores Quinho e Lelis e pelos infografistas Soraia Piva, Paulinho Miranda e Janey Costa. Concorreram ao Premio CNT 274 reportagens.

As reportagens revelaram, por meio de textos, fotos e infográficos, que a chegada do aplicativo de transporte de passageiros abriu caminho para uma série de inovações no setor, de plataformas ligadas à entrega de alimentos e mercadorias com bicicletas e motos ao mais recente app de compartilhamento de patinetes.

Com o mesmo trabalho, o EM foi também premiado na edição 2019 do Premio de Jornalismo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). A série de reportagens ficou em segundo lugar na categoria Motocicletas – Impresso e Digital. O prêmio contou com 300 reportagens inscritas em quatro categorias e foi entregue em novembro, no Salão Duas Rodas, em São Paulo.





empreendedorismo Em julho, O jornal teve a qualidade do seu trabalho reconhecido com a conquista do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional. O repórter Luiz Ribeiro foi vencedor da categoria Extrarregional, concorrendo com veículos das diferentes mídias (rádio, TV, Internet e impresso) de todos os estados fora do Nordeste.

O EM concorreu com a série de reportagens “Microcrédito, novo fôlego para o empreendedor e redenção nas pequenas cidades”, publicada entre fevereiro e abril. As matérias abordaram histórias de empreendedores que tiveram a vida transformada a partir da política de crédito com viés social, que libera financiamentos de baixos valores, variando de R$ 100 a R$ 21 mil, a juros abaixo daqueles praticados pelos bancos tradicionais. O Premio BNB teve 284 trabalhos inscritos em todas as mídias.

O EM conquistou o primeiro prêmio CORI – MG de Jornalismo/2019, com a série de reportagens “País dos sem escrituras”, também do repórter Luiz Ribeiro, sobre a importância da regularização de imóveis em Minas Gerais e no país, publicada entre 27 e 30 de julho. As matérias mostraram que cerca de 50% dos imóveis no Brasil têm algum tipo de irregularidade. São 60 milhões de domicílios urbanos, sendo 30 milhões irregulares, dos quais 3 milhões em Minas.

Na seleção feita pelo Prêmio CDL/BH de Jornalismo/2019, cuja solenidade de entrega foi realizada em 29 de novembro, o EM foi condecorado na categoria reportagem para internet, pela série de matérias intitulada “O uso do crédito no comércio”, publicada entre março e setembro passado. Nas matérias, o repórter Luiz Ribeiro retratou histórias de empreendedores cujos negócios cresceram com acesso a financiamentos.