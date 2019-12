O motorista que segue para o litoral paulista para passar as festas de fim de ano enfrenta congestionamento neste domingo, 29.



Assim como nos dias anteriores, o tráfego está congestionado na Rodovia dos Imigrantes, no sentido da Baixada Paulista, entre o km 20 e 32. Pela Anchieta, o congestionamento vai do km 23 ao 31.