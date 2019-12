Moradora pendura faixa pedindo para não ser mais assaltada; veja

A moradora afirma que os roubos acontecem sempre entre as 10h e 12h (foto: Reprodução/TV Brasília) uma moradora do Sol Nascente, em Brasília, pendurou uma faixa, no portão de sua casa pedindo que bandidos não a assaltassem novamente. Ele teve a casa invadida quatro vezes, em um período de 1 ano e oito meses. Na faixa, o pedido: “Senhores ladrões, esta casa já foi arrombada e roubada quatro vezes, em 1 ano. Já me levaram tudo. Não entre, pois não há mais nada de valor a ser levado”. Sem ter mais a quem recorrer,pendurou uma faixa, no portão de sua casa pedindo que bandidos não a assaltassem novamente. Ele teve a casa invadida quatro vezes, em um período de 1 ano e oito meses. Na faixa, o pedido:

A moradora afirma que os roubos acontecem sempre entre as 10h e as 12h, quando ela e o marido saem juntos e ninguém está residência. “Todas as quatro vezes eles entraram no horário que meu esposo foi me levar ao trabalho. A primeira vez, quando chegamos, o portão pequeno tinha sido arrombado junto com a chave tetra. Também quebraram o portão eletrônico e levaram tudo o que eu tinha. Pra falar a verdade, eu não tenho nem vontade de estar na minha casa, que era o lugar do meu aconchego. Eu não sinto essa segurança”, disse em entrevista à TV Brasília.

Segundo a filha, a moradora já não sabe mais o que fazer para evitar os assaltos, que também acontecem em outras casas da região. “Foi um pedido de socorro porque ela já estava cansada. Tudo que ela podia fazer, fez”, afirmou.