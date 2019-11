EBC confirma que três reféns de bar no Rio são funcionários da empresa

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) confirmou no fim da tarde desta sexta-feira, 29, que três das pessoas mantidas reféns em um bar na Lapa, no Rio, são funcionárias da empresa, cuja sede fica próxima ao bar. Uma delas já foi libertada.



Em nota, a EBC informou que "na tarde desta sexta-feira (29), um homem invadiu um estabelecimento comercial localizado na Lapa, no Rio de Janeiro, onde manteve reféns. Três deles são empregados da EBC, sendo um já libertado pelos órgãos de polícia que atuam no local".



O comunicado diz ainda que "a direção da empresa e os gestores da Regional Rio de Janeiro estão monitorando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e seus familiares".