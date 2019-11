Rede de cinema cobra R$ 471 em combo Star Wars e é questionada pelo Procon

O Cinemark argumenta que a réplica do robô R2-D2 traz ''alto padrão de acabamento, 2.000 unidades numeradas e termo de autenticidade'' (foto: Divulgação/Cinemark)

O Procon-SP notificou a rede de cinemas Cinemark pedindo esclarecimentos sobre o preço da promoção "Cinemark Star Wars R2-D2". A oferta do combo, com duas bebidas tamanho grande, um saco pequeno de M&M, um balde de pipoca e um brinde 2 em 1 (híbrido do robô R2-D2, que é copo e balde), está anunciado pelo preço de R$ 471.





Após receber relatos questionando o alto valor do combo, o Procon-SP solicitou esclarecimentos sobre: quais os parâmetros utilizados para fixação do preço final do Combo; quais dos itens são ofertados como brinde; em quais canais a promoção foi divulgada e quais informações foram repassadas ao consumidor; como é fornecida a certificação de item de colecionador e como tal condição agrega preço ao produto. A Cinemark Brasil S/A recebeu o prazo de 24 horas para responder a notificação, feita na terça-feira (26/11).

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é “vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços”.





Item de colecionador

De acordo com as redes sociais do Cinemark, o item acompanha um certificado oficial que considera o item de colecionador e só serão feitas 2 mil unidades. No site, também é possível optar por comprar apenas o balde híbrido, do R2-D2, custando R$ 451,00.





Existem também outros combos mais simples de Star Wars, que acompanham um balde decorativo e um copo em forma dos sabres de luz. Os valores desses combos menores estão custando entre R$ 61 e R$ 63.





Em nota, o Cinemark argumenta que não se trata de um combo regular, mas sim de um produto único, para fãs da franquia e colecionadores", com alto custo de fabricação, importação e frete (veja a íntegra da resposta abaixo).





O que diz o Cinemark



"Para marcar a estreia de um filme especial, que encerra uma das maiores sagas da história do cinema, a Cinemark trouxe também, pela primeira vez ao país, um item exclusivo. Trata-se de uma réplica do personagem R2D2, com alto padrão de acabamento, 2 mil unidades numeradas e acompanhadas de termo de autenticidade, com importação exclusiva realizada pela empresa. Não se trata de um combo regular, mas sim de um produto único, para fãs da franquia e colecionadores. É uma peça com custo alto de fabricação, importação e frete, o que implica em um valor mais elevado para o cliente final”, justifica a empresa. Cinemark, por sua vez, afirma que os combos regulares são o Jedi e o Império, “que têm estrutura e preços alinhados com as demais promoções realizadas pela Cinemark longo do ano."