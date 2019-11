Criminosos matam idoso, enterram no quintal e ocupam casa em São Paulo

Moisés Ribeiro da Silva, de 68 anos, foi morto e enterrado no quintal (foto: Polícia Militar/Divulgação / Estadão)

Três homensMoisés Ribeiro da Silva, de 68 anos,e ocuparam a casa em que ele morava sozinho, no balneário Leão de Iguape, em Ilha Comprida, litoral sul do Estado de São Paulo. O crime só foi descoberto na noite desta quinta-feira, 14, quando os filhos, que moram na capital, foram até a casa e acionaram a Polícia Militar. O corpo foi achado em umano. Um suspeito foi preso.Segundo a família de Silva, o, mas falava com frequência com os familiares. Os filhos estranharam a falta de ligações nos últimos dias e entraram em contato, mas o celular não estava atendendo.Na quinta-feira, a filha ligou e a pessoa que atendeu o celular do pai se identificou como. Os filhos entraram em contato com um tio que mora na região e, indo à casa de Moisés, ele encontroumorando no imóvel.Os filhos de Moisés viajaram atée encontraram apenas um dos homens. Ele alegou que o pai deles tinha viajado e pedido que ele "" do imóvel. O filho chegou a levar o desconhecido à polícia, onde ele deu sua versão e foi liberado., um dos filhos encontrou o local onde o corpo do. A Polícia Militar foi acionada e o corpo foi retirado da cova com o auxílio dos bombeiros.De acordo com a PM, o corpo tinha marcas de, além de um braço quebrado. Pelo estado do cadáver, otinha sido morto havia pelo menosNesse período, os suspeitos "" da casa e de. Um dos suspeitos, o homem de 30 anos que estava no imóvel quando os filhos chegaram, foi. Ele tinha vendido ado idoso para uma garota, que também foi detida.O corpo de Moisés foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Registro. A Polícia Civil informou, na manhã desta sexta-feira, 15, que a equipe de investigação estava à procura de- um deles já tinha