(foto: GABRIELA BILÓ/ESTADAO CONTEUDO )

deao, o presidentenesta terça-feira, 17, uma, no Palácio da Alvorada, para sanção daem áreas. O evento é fechado para aNesta tarde, chegaram ao. Também estão presentes parlamentares como o deputado, relator da medida na Câmara, e o líder do governo no Senado,O projeto que será sancionado pelo presidente nesta terça permite que residentes emtenham assegurada a posse de armas de fogo em toda a extensão do imóvel rural."Trata-se de salutar proposição legislativa, na medida em que confere segurança jurídica e impede divergências interpretativas, conferindo ao proprietário o direito de exercer a sua posse de arma em toda a sua propriedade rural", diz trecho da justificativa para aBolsonaro, que retomou o mandato hoje após alguns dias em recuperação por causa de, passou toda a manhã no. O primeiro compromisso do dia foi um encontro com o ministro da, Sergio Moro, que não constou na