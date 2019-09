Magazine Luiza anuncia doação de equipamentos ao Pará para combater queimadas

O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, anunciou doação de picapes, drones e outros equipamentos ao Estado do Pará para auxiliar no combate às queimadas na Amazônia. Ele aguarda apenas as assinaturas dos termos.



"Eu tinha lido que apenas empresas internacionais estavam fazendo doação. A gente também tem que contribuir com a nossa parcela", disse Trajano durante o Fórum Exame 2019.



O Pará foi um dos Estados que o Magazine Luiza abriu novas lojas recentemente, ao lado do Mato Grosso. "Estou entrando no Estado, vou usufruir economicamente dele, então tenho que colaborar também", afirmou.



Trajano cobrou, ainda, que a iniciativa privada assuma protagonismo na preservação ambiental, e não fique apenas "jogando pedra em quem está fiscalizando".