Correios diz que colabora plenamente com as investigações na operação Postal Off

Os Correios afirmam em nota que estão colaborando plenamente com as autoridades em relação aos mandados cumpridos pela Polícia Federal (PF) na Operação Postal Off, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. A investigação pretende desarticular um esquema de fraudes que causou prejuízo de R$ 13 milhões à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



"A empresa permanecerá contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos. Os Correios reafirmam o seu compromisso com a ética, a integridade e a transparência", diz a nota.