PRF acha 326 quilos de cocaína e dólares em fundo falso de caminhonete na Régis

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 326,2 quilos de cloridrato de cocaína na manhã desta quinta-feira, 5, na BR-116 em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. A droga estava em um compartimento oculto, sob o assoalho de uma caminhonete. O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante.



A abordagem ocorreu por volta de 8h15, em frente à Unidade Operacional Taquari, na Rodovia Régis Bittencourt. Além da cocaína, acondicionada em 298 tabletes, os agentes da PRF também apreenderam dois pacotes de dólares. O dinheiro ainda será contado.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, "nervoso, o motorista da caminhonete começou a se sentir mal logo no início da abordagem policial". Ele apresentou a carteira de habilitação do irmão como se fosse sua.



Dentro da cabine da caminhonete foi encontrada uma pequena porção de maconha.

Na carroceria, os policiais rodoviários federais descobriam um compartimento oculto, no formato de uma gaveta, entre as longarinas do chassi do veículo.



O compartimento, onde estavam os tabletes de cocaína e o dinheiro, foi acessado com o apoio de um desencarcerador hidráulico.



O preso disse que saiu de São Paulo e que entregaria o veículo em Paranaguá (PR). Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, uso de identidade alheia e porte de droga para consumo pessoal.



A PRF encaminhou a ocorrência para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.