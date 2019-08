Equipe do Ibama é alvo de tiros durante operação no Pará

(foto: Ibama/Divulgação)

Enquanto promovia umanas proximidades da terra indígena Ituna/Itatá, no, na tarde dessa sexta-feira (30),Os representantes do instituto eram acompanhados por grupo da Polícia Federal e da Força Nacional.. A Polícia Federal respondeu e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Para as autoridades, o objetivo dos criminosos seria intimidar as ações no local o que, entretanto, ainda segundo os policiais, não impediu o prosseguimento normal dos trabalhos.A equipe composta por quatro fiscais do Ibama, oito policiais federais e quatro agentes da Força Nacional averiguava uma zona de degradação ambiental e acabou revelando um garimpo ilegal no perímetro da terra indígena.O grupo localizou uma escavadeira grande, máquinas e bombas utilizadas na atividade, além de equipamentos menores, que acabaram sendo destruídos no momento da operação.No cair da tarde,e os policiais reagiram. No instante em que a equipe chegou, não encontrou mais pessoas trabalhando no acampamento, já que, conforme as autoridades, há um modo de comunicação para alertar sobre a chegada da fiscalização. Ninguém foi preso.