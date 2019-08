RS amanhece com frio, geada e temperaturas negativas

Uma nova frente fria atingiu o Rio Grande do Sul com tudo e fez as temperaturas despencarem nesta quarta-feira, 14, em quase todas as regiões do Estado, em especial na Serra, Fronteira Oeste e Norte gaúcho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 14 municípios do RS registraram temperaturas abaixo de zero grau, entre eles a cidade de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra onde os termômetros marcaram -4°C.



Em Vacaria, durante o alvorecer de hoje fez -2,9°C e -2,1° em Cambara do Sul. Na Serra a quarta-feira começou com o dia nublado, mas apesar do intenso frio, o dia deve ter períodos de sol. Em Caxias do Sul, durante a madrugada foi de 0°C e a máxima não deve passar de 13°C hoje.



Já a temperatura mínima na Grande Porto Alegre foi de 2,5°C às 2h da manhã. Marca anotada no bairro rural de Lomba Grande, em Novo Hamburgo. E que for assistir hoje à noite o jogo do Grêmio na Arena em Porto Alegre prepare o casaco, luva e manta. A projeção para 22h zona norte de Porto Alegre, onde ocorrera a disputa é de 8°C, uma das menores desde a inauguração da Arena em 2012.



Para os motoristas que transitam pelas rodovias da Serra gaúcha, durante a manha desta quarta-feira, 14, a Polícia Federal emite um alerta para redobrar os cuidados no trânsito, pois há possibilidade de gelo na pista.



Mínimas de hoje no RS



São Jose dos Ausentes -4°C



Vacaria -2,9°C



Cambara do Sul -2,1°C



Quaraí -1,8°C



Santana do Livramento -1,3°C



Dom Pedrito -0,7°C



Passo Fundo atingiu -0,9°C



Soledade -1,0°C



Erechim -0,2°C



Lagoa Vermelha -0,9°C



Serafina Corrêa -1,8°C