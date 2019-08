Justiça de SP determina que Roger Abdelmassih volte para prisão

Roger Abdelmassih volta à prisão após suspeita de fraude nos laudos de saúde que permitiram o benefício de prisão domiciliar ao detento (foto: Nelson Antoine/Agência O Globo)

desuspendeu, nesta terça-feira (13/8), a prisão domiciliar de, por uma suspeita denos laudos de, que permitiram o benefício ao detento. O ex-médico cumpredesde julho de 2017. Abdelmassih, de 75 anos, permaneceu cerca de três anos na prisão de, acusado de37 pacientes em sua clínica de reprodução assistida.A determinação para que o detento volte à prisão foi expedida depois da investigação de uma fraude na prisão domiciliar. Oé investigado por ter agravado sua situação clínica para obter o benefício de cumprir a pena em casa. Desde julho, a possível fraude é investigada pelaA fraude foi denunciada pelo livro ‘', escrito por Acir Filó, o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, que também é detento da P2 de Tremembé. O livro conta detalhes sobre o dia a dia na prisão e contém entrevistas com detentos de casosno Brasil, como, preso na mesma unidade.A obra decontém uma entrevista com o detento, que trabalha como médico na prisão, em troca da redução na pena e assumiu que a prisão domiciliar do ex-médico seria uma fraude. "Os problemas de saúde e adeforam uma fraude", diz um trecho publicado noA Polícia Civil foi à casa depara levar o ex-médico até o, na, onde o acusado deve ficar ao menos 30 dias até que seja feita a