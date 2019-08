Evangélicos pedem fim de multas da Receita Federal

Proibidos, bingos atuam com aval da Justiça; MP apura se há irregularidade

Proibidos, bingos atuam com aval da Justiça; MP apura se há irregularidade

PF apreende garrucha, extratos bancários e carteira do 'PM João de Deus'

PF apreende garrucha, extratos bancários e carteira do 'PM João de Deus'

STJ aceita queixa-crime contra desembargadora no caso Marielle

STJ aceita queixa-crime contra desembargadora no caso Marielle

MEC bloqueia R$ 348 milhões do orçamento de livros e materiais didáticos

MEC bloqueia R$ 348 milhões do orçamento de livros e materiais didáticos