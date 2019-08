Torcedor conta que foi algemado após protestar contra Bolsonaro em estádio

Enquanto muitos internautas demonstravam solidariedade a Coelho, outros diziam que as arquibancadas não deveriam ser lugar de manifestações políticas (foto: Facebook/Reprodução) vendedor Rogério Lemes Coelho afirmou pelas redes sociais, nesta segunda-feira (5/8), que foi preso no último domingo, durante o jogo entre Corinthians e Palmeiras, em São Paulo, porque protestava contra o presidente Jair Bolsonaro. Em uma postagem no Facebook, Coelho, que é corintiano, disse que foi "humilhado" e "algemado" porque expressou "opinião contra o atual governo". , nesta segunda-feira (5/8), que foi, em São Paulo, porque. Em uma postagem no Facebook, Coelho, que é corintiano, disse que foi "humilhado" e "algemado" porque expressou "opinião contra o atual governo".

, escreveu na internet, além de postar fotos do boletim de ocorrência (não criminal) e das mãos, que teriam sido feridas pela ação de dois policiais militares que o abordaram. , escreveu na internet, além de postar fotos do boletim de ocorrência (não criminal) e das mãos, que teriam sido feridas pela ação de dois policiais militares que o abordaram.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a medida "foi adotada para preservar a integridade física do torcedor, que proferia palavras contra o presidente da República, o que causou animosidade com outros torcedores, com potencial de gerar tumulto e violência generalizada" (veja a íntegra da nota abaixo).

Ainda segundo a pasta, "não houve prisão", mas a "condução" do torcedor por policiais militares ao posto do Juizado Especial Criminal (Jecrim), instalado dentro da Arena Corinthians. No boletim de ocorrência postado na internet, lê-se que os policiais militares que abordaram Coelho o levaram a uma "delegacia", porque viram o torcedor gritando palavras contra Bolsonaro e que, "para evitar um princípio de tumulto, o abordaram e o conduziram a esta Delegacia utilizando os meios necessários".

Leia a nota da SSP sobre o episódio

"A SSP esclarece que todas as polícias de São Paulo são instrumentos do Estado Democrático de Direito e não pautam suas ações por orientações políticas. Entre as atribuições da Polícia Militar estão: proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. No caso em questão, a conduta foi adotada para preservar a integridade física do torcedor, que proferia palavras contra o presidente da República, o que causou animosidade com outros torcedores, com potencial de gerar tumulto e violência generalizada. A pasta informa que não houve prisão, mas a condução dele por policiais militares ao posto do Juizado Especial Criminal (Jecrim), instalado dentro da Arena Corinthians, onde foi registrado boletim de ocorrência não criminal e depois liberado para voltar a assistir à partida de futebol."