Motorista atropela manifestantes do MST, foge e uma pessoa morre

Um motorista avançou com uma caminhonete contra manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) no acampamento Marielle Vive em Valinhos (SP) na manhã desta quinta-feira (18/7). Três pessoas foram atropeladas, entre elas, um homem de 72 anos, que morreu. Segundo a organização do acampamento, o idoso chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.





Polícia Militar, que informou que os integrantes do MST ocuparam os dois sentidos na altura do km 7 da Alameda dos Jequitibás para protestar contra a falta de água no acampamento. Segundo o advogado da ocupação, cerca de 400 pessoas participavam do ato quando a caminhonete preta invadiu a pista atropelando manifestantes. O motorista está foragido. A ocorrência foi registrada às 8h07 pela





Com início em abril de 2018, após a invasão da Fazenda Eldorado Empreendimentos, o acampamento Marielle Vive, batizado em homenagem à vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março 2018 no Rio, tem cerca de 1.000 famílias, segundo o MST.

* Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader