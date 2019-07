Vizinho é preso suspeito de assassinar mulher e atear fogo em corpo

Policiais da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) concluíram que vizinho é autor do crime (foto: Reprodução ) homem suspeito de matar e atear fogo no corpo da vizinha, Rosilma dos Santos Oliveira, 45 anos, conhecida como Rosa. O cadáver foi encontrado na manhã desta terça-feira (16/7), em uma área da quadra 803 do Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal. Policiais militares estiveram no local e desconfiaram de Raimundo Nonato Viana Torres, 49 anos. Ele foi conduzido até a 27ª DP e na unidade policial, após depoimento de testemunhas e indícios do crime, o homem ficou preso por homicídio qualificado com uso de meio cruel. Investigadores da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) prenderam o, Rosilma dos Santos Oliveira, 45 anos, conhecida como Rosa. O cadáver foi encontrado na manhã desta terça-feira (16/7), em uma área da quadra 803 do Recanto das Emas, região administrativa do. Policiais militares estiveram no local e desconfiaram de Raimundo Nonato Viana Torres, 49 anos. Ele foi conduzido até a 27ª DP e na unidade policial, após depoimento de testemunhas e indícios do crime, o

20:23 - 16/07/2019 Casos de sarampo chegam a 384 em São Paulo; campanha de vacinação é prorrogada

Segundo Fernando Andrade, delegado plantonista da 27ªDP e responsável pelo caso, o homem não confessou o crime, mas testemunhas relataram que a vítima e o suspeito moravam em barracos próximos e tinham discussões frequentes em razão da propriedade das estruturas. Vizinhos também contaram que os dois costumavam fazer uso de bebida alcoólica. "Na noite de ontem (segunda-feira) os dois discutiram e os indícios são de que Raimundo a matou", afirmou o investigador.

Ainda não há informações precisas da hora em que o assassinato ocorreu, mas, para o delegado, a vítima foi atingida em frente ao barraco onde morava e, posteriormente, arrastada para o local onde o corpo foi encontrado. "Lá, ele teria ateado fogo. Não sabemos como a vítima foi morta, mas no local do crime havia garrafas quebradas, pedaços de pau, entre outras coisas. O material foi todo recolhido e somente a perícia vai apontar as causas", esclareceu Fernando.

Em depoimento, Raimundo disse que não teria cometido o crime. "Ele alegou não ter sido ele, que não ouviu nada e que, quando acordou hoje cedo, ela estava morta, mas todos os relatos indicam que ele é o autor do homicídio", afirmou o investigador.

Contudo, para o delegado, o crime não configura feminicídio. "Não há nenhum indício de que o homicídio tenha sido motivado pela condição de gênero", pontuou. Raimundo está preso na 27ª DP e a previsão é de que ele seja transferido para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE) na quarta-feira (17/7).