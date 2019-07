Casos de sarampo chegam a 384 em São Paulo; campanha de vacinação é prorrogada

Os casos de sarampo confirmados no Estado de São Paulo chegaram a 384 no ano, de acordo com dados da Secretaria de Saúde computados até esta segunda-feira, 15. O número representa um crescimento de 86% em menos de 15 dias; no início do mês, os registros somavam 206 pessoas infectadas. A campanha de vacinação contra o vírus foi prorrogada até o dia 16 de agosto em cidades da região metropolitana da capital.



De acordo com a secretaria, 272 dos 384 casos foram registrados na cidade de São Paulo. Santos (22), Guarulhos (17) e Santo André (15) também tiveram um número incomum de pacientes infectados. "Embora representem aproximadamente 20% da população paulista, os jovens respondem por aproximadamente metade dos casos registrados no Estado", informou a pasta.



A campanha de vacinação ocorre na cidade de São Paulo e em Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. A imunização é destinada a jovens na faixa de 15 a 29 anos, considerada mais vulnerável a infecções devido a uma menor procura pela segunda dose da vacina, segundo informa a secretaria.



A meta, diz a pasta, é vacinar mais de 900 mil jovens e adultos nessa faixa etária. As doses estão disponíveis em postos de saúde. "Na capital, a campanha começou em 10 de junho, visando vacinar 2,9 milhões jovens paulistanos; até o momento, foram vacinados cerca de 74 mil pessoas", detalhou o governo.



"A Secretaria faz monitoramento ininterrupto no Estado quanto a circulação de todas às doenças. Com esta campanha, queremos vacinar e proteger a população jovem e interromper a transmissão do sarampo nesses locais", afirma o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, em nota enviada à imprensa.



A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba, e está inclusa na rotina dos postos para crianças. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) prevê administração da tríplice viral aos 12 meses, e um reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela).



Confira número de casos de sarampo, por município:



MUNICÍPIOS



Nº DE CASOS



Barueri



1



Caçapava



1



Diadema



1



Fernandópolis



11



Guarulhos



17



Indaiatuba



1



Itapetininga



1



Itaquaquecetuba



1



Mairiporã



4



Mauá



5



Osasco



1



Pindamonhangaba



2



Ribeirão Pires



3



Ribeirão Preto



1



Rio Grande da Serra



2



Santo André



15



Santos



22



São Bernardo do Campo



10



São Caetano do Sul



8



São José dos Campos



1



São Paulo



272



Sorocaba



2



Taboão da Serra



1



Taubaté



1



Total Geral



384