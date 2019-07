Secretário de Obras é indiciado por morte de jovem que caiu em buraco

Thalita tinha 20 anos e estudava pedagogia (foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Goiás indiciou o Secretário de Obras de Anápolis, Francisco Elísio Lacerda, pela morte da professora Thalita dos Santos Bueno, de 20 anos, em abril deste ano. Ela pilotava uma moto quando passou por um buraco na rua, se desequilibrou, caiu e foi atropelada.

O delegadoque aqueThalita não teve culpa noe que a causa dofoi ona, uma das maisde Anápolis. De acordo com a Polícia Civil, Lacerda foi indiciado por, quandode, omissão e negligência, por causa das condições deda via.

Segundo o laudo da perícia, o buraco onde Thalita caiu tinha mais de um metro de comprimento. A professora morreu no dia 15 de abril de 2019. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A motorista do carro envolvido no acidente ficou no local, prestou socorro e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez.

A reportagem, a Prefeitura de Anápolis informou, em nota, que nem o município e nem o secretário foram notificados pela Justiça sobre o caso. Ainda segundo o comunicado, o local onde aconteceu o acidente foi recuperado com massa asfáltica pela Secretaria de Obras.