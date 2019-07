Clientes de planos de saúde e odontológico Hapvida crescem 8,4% ante 2018

O número de beneficiários em planos de saúde e odontológicos assistidos pela Hapvida subiu 8,4%, para 4,03 milhões de pessoas, em maio em relação ao mesmo mês de 2018, informou a empresa nesta quinta-feira, 11. O maior aumento foi visto nos planos odontológicos, que subiram 12,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com o plano individual subindo 6,1% e o corporativo, 18,5%. Já os planos de saúde registraram alta de 5,9%.



Com relação a abril, o número de beneficiários subiu 0,4%. O número de beneficiários de planos de saúde individuais caiu 0,1% enquanto o de corporativo subiu 0,4%. Já a quantidade de beneficiários em planos odontológicos individuais permaneceu estável e a de corporativos cresceu 1,0%.



A Hapvida é uma das maiores empresas de assistência médico-hospitalar e odontológica de capital aberto do Brasil e tem forte atuação nas regiões Norte e Nordeste.