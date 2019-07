Polícia prende padrasto que estuprou e engravidou enteada de 11 anos

Homem foi condenado a 21 anos de prisão (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um servente de pedreiro de 39 anos que estava foragido da Justiça por estuprar a enteada, de 11 anos, foi recapturado, em Goianésia, cidade localizada na região central do estado de Goiás. Por conta dos abusos, ocorridos em 2009, a vítima engravidou.





SAIBA MAIS 17:26 - 05/07/2019 Homem queima rosto da ex-mulher com soda cáustica em Recife

16:32 - 05/07/2019 Deepfakes: como funcionam e por que causam preocupação 21 anos de prisão, mas estava foragido desde 2017. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o crime teria acontecido há cerca de dez anos na zona rural de Barro Alto, a 49km de Goianésia. A prisão aconteceu na madrugada de quinta-feira (4/7). O homem foi condenado a, mas estava foragido desde 2017. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o crime teria acontecido há cerca de dez anos na zona rural de Barro Alto, a 49km de Goianésia.





À época, as investigações apontaram que, em um ano, ele teria mantido relação sexual com a menina pelo menos 15 vezes, sendo que na primeira vez a vítima tinha apenas 10 anos. Com o nascimento do bebê, após gravidez de risco, o homem também registrou o filho.





Após ser condenado, ele ficou apenas seis anos preso e ganhou o direito ao regime semiaberto. No entanto, teria descumprindo regras impostas, em 2017, e passou a ser considerado foragido. O condenado fugiu para Goianésia, local onde ninguém o conhecia e inclusive constituiu uma nova família.





A polícia chegou ao suposto estuprador depois que recebeu uma denúncia anônima no “Disque Denúncia”. Após receber a informação, os policiais iniciaram a averiguação no intuito de saber se realmente o foragido residia no local informado.





Cerca de 12 horas depois, conseguiu prendê-lo no exato momento que ele saia de sua residência. Ao ser abordado, ele não esboçou nenhuma reação e confirmou a veracidade dos fatos. Levado para a Delegacia de Polícia, foi ouvido e encaminhado ao presídio de Barro Alto.