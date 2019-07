Homem queima rosto da ex-mulher com soda cáustica em Recife

(foto: FCLopes/CB/D.A Press)

Uma jovem com 19 anos sofreu queimaduras com soda cáustica, lançada pelo ex-marido. Segundo a família, a vítima, uma atendente de lanchonete, estava separada há cerca de três meses do agressor e ele não aceitava o fim do relacionamento.

A jovem foi internada na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração. Ela está com queimaduras no rosto, braços e tórax. O estado dela é grave e precisou ser entubada. O casal viveu junto durante quatro anos e tinha uma criança, mas, segundo a família, ela sempre sofreu violência doméstica.

As agressões já teriam sido registradas na polícia. Após a separação, o homem passou a perseguir a ex-muher no trabalho dela, na Avenida Agamenon Magalhães, e não aceitava que ela mantivesse um novo relacionamento.