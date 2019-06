Fim de feriado tem lentidão em rodovias de São Paulo

O fim do feriado está sendo de trânsito lento para quem tenta retornar a São Paulo no início da noite deste domingo, 23. Rodovias como a Régis Bittencourt, a Fernão Dias e a Castello Branco registram engarrafamentos ou velocidade de tráfego reduzida em razão do volume de veículos. Acompanhe a situação das rodovias, de acordo com balanço divulgado pelas concessionárias às 19 horas.



Régis Bittencourt



O congestionamento no sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, em razão do fluxo intenso de veículos na volta do feriado de Corpus Christi, é de 20 quilômetros de extensão, do km 301 (São Lourenço da Serra) ao km 281 (Embu das Artes). A concessionária informou que a Polícia Rodoviária liberou para o tráfego no acostamento da Régis Bittencourt entre o km 279 e o km 281, para melhorar a fluidez do tráfego.



Fernão Dias



A intensidade do fluxo no sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias causa dois trechos de congestionamento: são 19 quilômetros do km 9 (Bragança Paulista) ao km 28 (Atibaia); e 10 quilômetros do km 49 (Atibaia) ao km 59 (Mairiporã).



Raposo Tavares



Pista sentido capital (Leste) com tráfego lento em Cotia, Vargem Grande Paulista na pista expressa, do km 42 ao 34.



Castello Branco



Pista sentido capital (Leste) com tráfego lento em Araçariguama, São Roque, Mairinque, Itu na pista expressa, do km 73 ao 43.



Via Dutra



Pista sentido RIO - SP com tráfego lento na pista Marginal, do km 228 ao 230.



Anhanguera



Pista sentido sul (Interior - Capital) com tráfego congestionado em Jundiaí na pista expressa, do km 62 ao 54.



Bandeirantes



Pista sentido sul (Interior - Capital) com tráfego congestionado em Itupeva na pista expressa, do km 75 ao 54.



Ayrton Senna



Lentidão registrada do km 28 ao 27, do 30 ao 29 e do 59 ao 47, sentido São Paulo.