Azul: transfere parte das operações do Santos Dumont para Galeão durante obras

Em razão das obras na pista principal do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a Azul informa que irá transferir parte de suas operações para o aeroporto do Galeão entre 12 de agosto e 12 de setembro.



Em nota, a aérea informa que os voos para Ribeirão Preto, São José dos Campos e Campos dos Goytacazes serão mantidos no Santos Dumont. Segundo a empresa, os clientes serão comunicados oportunamente sobre as mudanças e as operações mantidas no aeroporto seguirão os padrões máximos de segurança.