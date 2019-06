Pista principal do Santos Dumont será fechada para obras entre agosto e setembro

A pista principal do aeroporto Santos Dumont será fechada para obras de manutenção entre 12 de agosto e 12 de setembro, de acordo com informe da Infraero divulgado nesta terça-feira, 18. A pista auxiliar seguirá como opção para as companhias aéreas e operações executivas, respeitando restrições de peso e tamanho de aeronaves, acrescenta o comunicado.



Segundo a Infraero, a obra já estava prevista e servirá para manter os atuais níveis de segurança nas operações do aeroporto. Atualmente a pista auxiliar está homologada para operar aeronaves até a categoria 3C, tais como Embraer E-195, Airbus A318 e Boeing 737-700. (Equipe AE)