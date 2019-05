Antiga sede da MTV, Assembleia e outros 30 imóveis são tombados em SP

A Prefeitura de São Paulo homologou nesta quinta-feira, 30, o tombamento de 32 imóveis modernos, assinados por arquitetos como Lina Bo Bardi e Franz Heep. Dentre eles, estão o prédio do Colégio Porto Seguro, a antiga sede da MTV, a Assembleia Legislativa, a estação Santo Amaro e o Edifício Lausanne.



O despacho destaca o "valor arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico e ambiental" das edificações para a capital. Os tombamentos haviam sido decididos em março de 2018 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), em meio a uma maratona de reuniões que determinou a preservação de centenas de edificações.



A resolução de tombamento destaca que "a produção da arquitetura moderna de diversos autores detém caráter emblemático, expresso em diferentes tipos de programas arquitetônicos com intensa relação com a paisagem urbana hoje consolidada". Aponta, ainda, "o relevante valor arquitetônico destes edifícios construídos entre 1927 e 1980, parte integrante dos processos de transformação e modernização da cidade de São Paulo no século 20."



Além disso, a resolução ressalta que os imóveis foram projetados "com programas de usos diversificados por escritórios de arquitetos e que possuem importância do ponto de vista do uso racional dos espaços e da complexidade estrutural, resultado de criativa concepção caracterizada pelos sistemas de estruturas originais de concreto".



O tombamento não delimita área envoltória. Com a decisão, novas intervenções devem preservar os elementos constitutivos dos edifícios, permitindo obras de acessibilidade, adaptação e afins. A resolução também aponta o arquivamento do pedido de tombamento de dez imóveis.