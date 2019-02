'Meu filho ficaria assombrado com tanto carinho', diz mãe de Boechat

Durante o velório de Ricardo Boechat, nessa terça-feira (12), no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, a mãe do jornalista conversou com uma equipe da Band — emissora em que ele trabalhava — e disse que o filho dela ficaria "assombrado" ao ver o carinho demonstrado pelos fãs. Boechat morreu nessa segunda-feira (11), quando o helicóptero em que ele viajava caiu no Rodoanel de São Paulo.





(foto: Rovena Rosa/Agência Brasil))

"Acho que ele ia ficar assombrado de ver a quantidade de gente que demonstrou carinho por ele, porque ele não fazia as coisas solicitando recompensa, acredito. Porque eu fiquei de boca aberta dos depoimentos das pessoas de todas as classes sociais sobre o meu filho", contou Mercedes Carrascal.A mãe do jornalista ainda lembrou alguns episódios bem-humorados da infância dele e aprovou a homenagem feita por taxistas, que colocaram dois letreiros de táxi sobre o caixão: "Foram maravilhosos. Eu falei: 'gente, agora sim é o caixão de Ricardo'".Por fim, Dona Mercedes disse ter muito orgulho do filho, que "falava com faxineiro, com mendigo de rua, com o mesmo carinho que falaria com qualquer outra pessoa" e, em um discurso digno do próprio Boechat, defendeu a igualdade social e fez críticas aos governantes — exatamente como o filho costumava fazer."Temos direito a ser respeitado. E eles têm a obrigação de nos dar respeito, não caridade pública. Respeito. Hospitais que nos atendam com decência. Colégios públicos que sirvam para as crianças irem aprender realmente para poder crescer. Trânsito ordenado. Não é porque o meu carro é melhor que o seu que eu vou passar na frente. Eu acho que temos muito o que aprender", concluiu.