Chuva suspende buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho

As buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) ficarão suspensas por causa da chuva que caiu nesta segunda-feira, dia 4, na região do acidente. Após as precipitações, será feita uma vistoria aérea para identificação das áreas que permitam a retomada dos trabalhos.



Ainda nesta madrugada, circulavam informações de que sirenes teriam sido acionadas na região. Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, elas não procedem. Até este domingo, 3, a tragédia contabilizava 121 mortos, dos quais 114 foram identificados; 226 pessoas ainda continuam desaparecidas.