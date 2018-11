Incêndio atinge outlet na Rodovia dos Bandeirantes em SP

Um incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira, 2, as dependências do Outlet Premium na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva (SP). Ainda não há informações sobre feridos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 6h25 e foram encaminhadas 6 viaturas para o local. Equipes dos bombeiros de Jundiaí e Itupeva foram acionadas para atender a ocorrência.



O Outlet Premium está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 72, próximo aos parques de diversão Hopi Hari e Wet'n Wild. Segundo a CCR Autoban, que administra a Rodovia Bandeirantes, o tráfego segue normal nas imediações do incêndio mas os motoristas devem redobrar a atenção.