Helicóptero cai com o governador do Espírito Santo a bordo

(foto: Divulgação )

Governador foi a Domingos Martins para participar de um festival de cinema nesta sexta-feira (foto: Paulo de Araujo /MMA)

Confira a nota divulgada pela Assessoria do Governo do Espírito Santo:

"O governador Paulo Hartung seguia na tarde desta sexta-feira (10) para Domingos Martins, onde participaria à noite de um festival de cinema, e, ao pousar na fazenda do Incaper naquela cidade, o helicóptero bateu na trave de um campo de futebol e caiu. O governador e os pilotos não tiveram ferimentos e passam bem.

Assessoria do governador Paulo Hartung"

O helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), caiu na tarde desta sexta-feira (10/8), em Domingos Martins, na região serrana do estado. De acordo com a assessoria de imprensa do governo, Hartung, 61 anos, não sofreu ferimentos.Segundo informações preliminares repassadas pela assessoria, o helicóptero colidiu com a trave de um campo de futebol. Quatro militares também estavam à bordo. Todos passam bem, Segundo a 6ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento da região.O acidente aconteceu na Reserva Florestal de Pedra Azul. Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), órgão vinculado ao governo do estado.A agenda oficial do governador não previa nenhum evento nesta sexta-feira, mas, segundo relato de assessores, ele seguia para Domingos Martins a fim de participar de um festival de cinema.