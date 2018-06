Jovem é presa em Viracopos após desembarcar com droga avaliada em R$ 1,5 milhão

Uma jovem de 22 anos foi presa na aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, com 9,5 kg de MDMA, princípio ativo do Ecstasy, na quarta-feira, 6. De acordo com a Receita Federal do Brasil, a droga, avaliada em R$ 1,5 milhão, foi verificada no fundo falso de uma mala após passar pelo equipamento de raio-x.



Por volta das 19h, a Receita Federal do Brasil realizou a apreensão da droga com a passageira. O Serviço de Inteligência havia identificado, por meio de análise de gerenciamento de risco, uma jovem, que retornava de Lisboa e teria Curitiba como destino final, com grande risco para tráfico de entorpecentes.



"Após identificá-la com a utilização do Sistema de Reconhecimento Facial, a Equipe de Vigilância e Repressão da Receita Federal realizou inspeção das suas bagagens por equipamento de raio-x, evidenciando imagem suspeita em uma das malas. À inspeção direta, evidenciou-se a droga em um fundo falso da mala e distribuída em 8 pacotes", ressaltou a nota.



A passageira foi detida por tráfico internacional de entorpecentes e encaminhada à Polícia Federal.



(Renata Okumura)