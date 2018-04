Terremoto na Bolívia é sentido em Minas, Brasília, SP, PR e no Rio Grande do Sul

Prédio no Setor de Indústrias Gráficas é esvaziado por precaução (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Moradores de Brasília sentiram um tremor de terra na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 10h40. Prédios foram evacuados em diferentes áreas da capital, como o Setor Bancário Sul, o Setor Comercial Sul e o Setor de Indústrias Gráficas. Servidores de órgãos públicos como a Infraero e o ICMBio disseram que foram ordenados a deixar as sedes por medida de precaução. Não há informação sobre feridos na capital.Tremores foram sentidos também em São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Bombeiros foram chamados em várias partes da cidade por conta da ocorrência. A terra também tremeu no interior de São Paulo e em estados do Sul do País.O tremor seria reflexo de um terremoto de magnitude 6,7 na Escala Richter que atingiu a região de Carandayti, na Bolívia, na manhã desta segunda, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), responsável pelo serviço geológico no Brasil, foi consultada pela reportagem, mas ainda não deu retorno.



A jornalista Carolina Moura, que trabalha em uma empresa de clipping na Quadra 2 do Setor Bancário Sul, em Brasília, conta que teve uma sensação de "tontura" no momento do tremor. "Achei que estava tonta e fiquei me segurando. Avisei a uma colega que estava passando mal e ela respondeu que estava se sentindo mal também". Ela afirma que o tremor durou apenas alguns segundos, o suficiente para deixar as cerca de 10 pessoas que trabalham no local assustadas. No entanto, ninguém precisou deixar o prédio.



Um homem que não quis se identificar e que trabalha no Setor Comercial Sul contou ao Correio que toda a Quadra 6 sentiu o tremor. "Tremeu tudo! Os recepcionistas nos ajudaram a esvaziar o prédio e estamos todos do lado de fora esperando a Defesa Civil. Sensação muito ruim. Aconteceu tudo muito derrepente”, relatou.



Reflexo de terremoto na Bolívia

O tremor sentido em Brasília é um reflexo de um terremoto de magnitude 6,7 na escala Richter que atingiu a Bolívia, segundo o observatório sismológico da Universidade de Brasília (UnB). No país vizinho, houve alerta de tsunami. "Tremor na Bolívia 6.7 magnitude, foi sentido em Brasília. Profundidade de 548", informou o observatório em sua página oficial no Facebook.A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também confirmou que foi acionada e precisou deslocar equipes para alguns locais. A corporação tem informações de ao menos dois prédios esvaziados, mas pelos relatos, a medida foi adotada em mais locais.Nas redes sociais, moradores de cidades como São Paulo e Maringá (PR) também relataram ter sentido a terra mexer devido ao terremoto na Bolívia.