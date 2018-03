DOU publica MP que libera R$ 1,2 bilhão para intervenção no Rio

Brasília, 28 - O Diário Oficial da União (DOU) publica nesta quarta-feira, 28, a Medida Provisória 825/2017, que abre crédito extraordinário de R$ 1,2 bilhão em favor da Presidência da República. O recurso será aplicado em ações da intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.



A medida foi assinada nesta terça-feira, 27, pelo presidente Michel Temer. O valor liberado é um pouco maior do que o inicialmente anunciado pelo Planalto, que era de R$ 1 bilhão.



(Luci Ribeiro)