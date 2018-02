Protesto de moradores bloqueia rodovia de acesso a cavernas no Vale do Ribeira

Sorocaba, 27 - Um protesto de usuários contra as condições precárias da estrada interditou, nesta terça-feira, 27, a rodovia Antonio Onório da Silva (SP-165), único acesso ao núcleo de cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), em Iporanga, interior de São Paulo.



A pista de terra foi fechada com pedras e troncos de árvores. Os moradores do Bairro da Serra se revezavam no local para evitar que a passagem fosse reaberta. Eles portavam cartazes com os dizeres "41 km de estrada intrafegável" e ainda "tapa-buracos não, queremos pavimentação". O parque recebe 3 mil turistas por mês, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. No Carnaval, os visitantes chegaram a 20 mil.



De acordo com o empresário Salatiel Alves de Almeida, dono de uma pousada na região, muitos visitantes são turistas estrangeiros, que se assustam com a precariedade do acesso. "Todo dia tem carro quebrado por contato com os buracos e as pedras na estrada. Os turistas se aborrecem com isso e não voltam mais." O ecoturismo é a base da economia de Iporanga. Só no Bairro da Serra são cerca de 40 estabelecimentos, entre pousadas, hotéis e campings. O Petar tem 250 cavernas cadastradas, embora poucas sejam abertas à visitação - a mais conhecida é a Caverna de Santana. A estrada dá acesso também à Caverna do Diabo, na mesma região.



Conforme Salatiel, o governo tem alegado dificuldade para pavimentar a estrada, por transpor a unidade de conservação. Ele lembra que há um precedente, pois o Estado pavimentou com blocos a rodovia Nequinho Fogaça (SP-139), cortando o Parque Estadual Carlos Botelho. O ex-prefeito de Apiaí, Nilton Passoca Toledo Silva, lembra que o governo anunciou a pavimentação da estrada em 2003, mas o recurso foi usado na modernização do aeroporto de Registro. "No ano seguinte, a estrada de Apiaí a Iporanga foi apenas perenizada com cascalho", recorda.



O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que suas equipes de conservação e manutenção devem iniciar os serviços de perenização da SP-165 ainda nesta terça-feira, 27, o que permitirá restabelecer o tráfego na rodovia. O DER informa também que desenvolve estudos para a pavimentação da via em 14,1 quilômetros de extensão.



(José Maria Tomazela)