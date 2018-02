Criança cai em córrego na zona leste de São Paulo

Uma criança foi arrastada pela água e caiu em um córrego na região da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, durante o forte temporal que atinge a cidade na tarde desta segunda-feira, 26.



Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h30, um menino teria se afogado próximo à Rua Leopoldo de Freitas, nas adjacências da Estação Vila Matilde, do Metrô.



Nove viaturas da corporação realizaram buscas. Por volta das 19 horas, os trabalhos foram interrompidos por falta de condições técnicas. Os bombeiros informaram que retomarão as atividades às 5h30 desta terça-feira, 27, em quatro pontos do córrego.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), toda a capital paulista estava em estado de atenção para alagamentos às 18 horas. Na zona sul, o Córrego Morro do S, no Capão Redondo, transbordou às 16h45 na Avenida Carlos Caldeira Filho, na altura da Rua Túlio Mugnaini.



Na cidade, havia seis pontos de alagamento - dois deles intransitáveis: na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na altura da Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste; e na Rua Coronel Marques Ribeiro, próximo à Rua José Bernardo Pinto, na zona norte.



Tempo



As chuvas atuam com forte intensidade no município de Guarulhos e deslocam-se para a zona leste. As próximas horas seguem com tempo instável. As precipitações serão isoladas, em forma de pancadas, e alternadas com períodos de melhoria. Nesta segunda, a temperatura varia de 19ºC a 28Cº.



Nos próximos dias, o tempo segue com condições típicas do verão. "O fluxo de ar quente e úmido proveniente da Região Centro-Oeste ajuda a formar áreas de instabilidade. As pancadas de chuva serão mais frequentes, principalmente no fim das tardes", destacou o CGE.



A terça-feira, 27, terá sol, muitas nuvens e chuva de intensidade moderada a forte no período da tarde. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento. Os termômetros oscilam entre 20°C e 29°C.



(Felipe Cordeir e Renata Okumura)