Polícia do DF abre Operação Delivery contra tráfico de drogas na Esplanada

São Paulo, 06 - A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira, 6, por intermédio da 5ª DP, a Operação Delivery. A ação ocorre após um ano de investigação que apura o tráfico de drogas na região Central de Brasília. Foram cumpridos diversos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em várias regiões do Distrito Federal.



Em nota, a Polícia Civil informou que os traficantes vendiam drogas, principalmente cocaína, para servidores públicos e pessoas de alta renda que trabalham na Esplanada dos Ministérios. A entrega de drogas era realizada, inclusive, em órgãos públicos Federais e do Distrito Federal.



Além do cumprimento de mandados, foram apreendidas porções de droga e dinheiro. Esta é a primeira fase da operação.



(Julia Affonso)