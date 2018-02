Chuveiro de glitter e montanha-russa atraem foliões no Largo da Batata

São Paulo, 04 - Dois chuveirões que dão banho de purpurina e glitter e uma montanha-russa estão reunindo, neste domingo, 4, centenas de foliões no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O brinquedo tem 16 metros de altura, com um circuito que permeia uma espécie de torre.



Tiago Minervino, de 23 anos, estava na fila há 30 minutos aguardando o banho de Glitter. "Esse chuveiro é o diferencial deste ano. Não teve nada parecido nos outros," disse Minervino.



Eva Moreira, de 25 anos, achou que a montanha-russa era um brinquedo sem grandes emoções, mas saiu impressionada com a velocidade. "Quando eu estava na fila achei que poderia ser meio bobinho. Fiquei encantada e achei bem legal. Vou voltar para a fila" disse Eva.



Depois deste fim de semana, os espaços estarão disponíveis para acesso apenas nos dias 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de fevereiro. A participação é gratuita. Com 1,3 mil metros quadrados, o local tem lotação máxima de mil pessoas e ficará aberto das 12h às 18h. Há também lugares para descanso e com algumas tomadas, para os foliões recarregarem seus celulares.



(Ana Paula Niederauer)