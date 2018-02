Após nove dias internado, morre a terceira vítima da queda de Globocop

Miguel Brendo Pontes Simões, 21 anos, operador de transmissão (foto: Reprodução/Facebook)

Morreu, na manhã desta quinta-feira (1º de fevereiro), o operador de vídeo Miguel Brendo Pontes Simões, 21 anos, único sobrevivente da queda do Globocop, no dia 23 de janeiro, na Praia do Pina. Outras duas pessoas foram vítimas, o piloto Daniel Galvão, 36 anos, e a controladora de voo, Lia Maria Abreu de Souza, 34 anos. A morte de Miguel foi confirmada pelo padrasto, o comandante Wagner Monteiro.









Miguel era um dos tripulantes do helicóptero que caiu na praia do Pina. No impacto, ele sofreu uma fratura na perna direita, lesões graves no abdômen, com perda do baço, e traumatismo no rosto, incluindo fratura da mandíbula. A vítima foi retirada do mar por populares e foi socorrido para o HR. A equipe de traumatologia do hospital atuou de forma simultânea, Miguel foi operado por um cirurgião buco-maxilo, um cirurgião-geral, um cirurgião-vascular, um neurologista e um ortopedista. O procedimento durou quase seis horas.