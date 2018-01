Globocop cai em praia no Recife e duas pessoas morrem

Equipes de resgate fazem buscas pelo helicóptero da Globo, que ficou submerso depois da queda (foto: Reprodução/TV Globo)

Umterceirizado da equipe de filmagem dacaiu na manhã desta terça-feira (23), na praia do Pina, próximo à comunidade de Brasília Teimosa, na Zona Sul do, em Pernambuco. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que ao menos três pessoas estavam na aeronave. Dois corpos foram encontrados e uma vítima foi socorrida em estado grave.Equipes dos bombeiros e do Samu estão no local. Segundo informações divulgadas pelo jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo, o helicóptero está submerso e é procurado por uma equipe de mergulhadores. Testemunhas disseram que, antes da queda, avistaram um clarão e a aeronave rodopiou no ar.A equipe de filmagem tinha acabado de fazer imagens aéreas para o jornal Bom Dia Pernambuco, segundo informou a TV Globo. O helicóptero era pilotado pelo comandante Daniel Galvão. Também estavam a bordo o operador de transmissão Miguel Brendo e a sargento Lia, supervisora da empresa proprietária do. A aeronave pertencia à Helisae e prestava serviços para a Globo há mais de 15 anos.



(Com informações do Diário de Pernambuco)