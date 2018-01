Motorista já enfrenta lentidão na Imigrantes

São Paulo, 01 - O motorista que optou por antecipar o retorno do litoral para a manhã desta segunda-feira de feriado já enfrenta tráfego lento entre os quilômetros 60 e 58 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos, informa a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes.



O sistema opera no esquema 2 por 8 desde a madrugada pela Operação Subida. A descida é realizada somente pela pista sul da Rodovia Anchieta. A subida é feita pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. O tempo permanece estável, com possibilidades de chuva à tarde e à noite.



Na rodovia Castello Branco o tráfego segue normal. Caminhões terão passagem proibida no sentido capital do km 129 ao km 13, entre os municípios paulistas de Tatuí e São Paulo, das 14h até 1h desta terça-feira (2), exceto para cargas perecíveis, informa a concessionária CCR Via Oeste.



Segundo a CCR AutoBan, no Sistema Anhanguera-Bandeirantes o tráfego também é normal.



(Nayara Figueiredo)