Ambientes integrados: saiba como transformar o lar com espaços únicos e funcionais

A principal característica dos ambientes integrados é a remoção das barreiras físicas que separamas áreas tradicionais da casa (foto: (Paula Arantes))

A história dos ambientes integrados está enraizada em décadas de mudanças culturais e arquitetônicas. Alguns marcos importantes incluem o movimento modernista, no início do século 20, impulsionado por arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe, que promoviam espaços mais abertos e flexíveis.

Na década de 1950, a América do Norte viu um aumento na popularidade de espaços integrados devido à ênfase na vida em família e entretenimento em casa , frequentemente integrando cozinhas e áreas de estar.

Posteriormente, houve um retorno ao estilo mais ornamentado da arquitetura pós-moderna, com maior ênfase na separação de espaços. No entanto, a ideia de ambientes integrados não desapareceu e ressurgiu nas últimas décadas, impulsionada pela necessidade de eficiência e sustentabilidade , bem como pelo papel da tecnologia na integração de sistemas domésticos.

Hoje, a criação de espaços integrados, como os ambientes Home Pub. da RYSC Arquitetura. representada pelos arquitetos Yasodhara Chaibub e Ricardo Secunho, e o Loft Breton, da arquiteta Thaís Caixeta, na CasaCor Brasília 2023, exemplifica como a integração de funções, a escolha cuidadosa de materiais e a flexibilidade no mobiliário podem resultar em ambientes sofisticados e versáteis, ideais para reunir amigos e familiares, criando boas experiências.

Tudo em um

O Home Pub, um loft de 125m², combina área gourmet, sala de jantar e home cinema em um único espaço. A mistura de materiais, como madeira, pedras naturais e concreto, em combinação com formas ortogonais e orgânicas, cria uma estética única. O mobiliário de design, incluindo a poltrona Sanduba, de Mariana Marchesi Senna, e a mesa de centro Polimorfa, de Brunno Jahara, adiciona um toque de sofisticação e personalidade.

Yasodhara explica que seus projetos incluem elementos que estimulam os cinco sentidos, tornando o ambiente acolhedor e aconchegante. A iluminação íntima, os sons equalizados, as texturas variadas e as cores que despertam diferentes sensações são cuidadosamente escolhidos para criar uma atmosfera única. “Além disso, o mobiliário versátil auxilia na integração desses espaços, permitindo configurações flexíveis e a criação de ambientes diversos em um único local."

A arquiteta enfatiza a imponente adega e o versátil sofá Trey, que desempenha um papel crucial na configuração do amplo living integrado. "A partir do tema Corpo e Morada desta edição da CasaCor Brasília, buscamos criar um ambiente que transmita mensagens subliminares aos visitantes, com a intenção de provocar sensações que estimulem os sentidos. É por isso que incorporamos a adega, que envolve o paladar, e selecionamos móveis com a essência brasileira, incluindo toques descontraídos ”, explica.

Aconchego é o destaque

Na sua estreia na CasaCor Brasília 2023, Thaís Caixeta demonstra como ambientes integrados podem proporcionar uma sensação acolhedora de lar. Seu espaçoso local de 130m² convida as pessoas a se sentirem em casa. Ela combina elementos naturais, como madeira, linho, mármore e pedras, com texturas sofisticadas para criar uma atmosfera calorosa e convidativa.

A arquiteta enfatiza sua valorização por mobiliário exclusivo, assinado por renomados arquitetos e designers, cuja disposição incentiva a circulação e convida as pessoas a entrarem e permanecerem no espaço. "Desde o princípio, nosso objetivo foi fazer com que as pessoas se sentissem em casa quando entrassem no nosso ambiente. Escolhemos materiais que evocam essa sensação e dispusemos os móveis de maneira acolhedora. Desejávamos destacar o mobiliário de designers brasileiros, escolhendo peças com assinaturas e prêmios", afirma Thaís.

Ela destaca a importância da escolha de tecidos que proporcionam aconchego como diferencial no espaço — o elemento-chave para criar a atmosfera de lar. O ambiente é projetado de forma fluida, com amplas áreas para circulação, e a disposição dos móveis é pensada de forma a convidar as pessoas a entrarem e permanecerem, promovendo uma experiência acolhedora.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte