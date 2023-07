Tomar água em recipientes de cobre traz benefícios para a saúde?

436





Captura de tela feita em 24 de julho de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Desde o fim de março de 2023, centenas de usuários afirmam em redes sociais que beber água em recipientes de cobre pode prevenir, tratar ou inclusive curar diversas enfermidades e infecções, incluindo o câncer, a artrite e a obesidade. Apesar do cobre ser um micronutriente essencial para os seres humanos, especialistas consultados pela AFP descartam que esses recipientes tenham propriedades de cura.

'Por que só o #cobre foi usado no passado', diz uma publicação no Facebook, que enumera os supostos benefícios de beber água nesse tipo de material, incluindo a perda de peso, prevenção ao câncer, diminuição dos sintomas de artrite, regulação da função da tireóide, entre outros.

Afirmações semelhantes circulam no Telegram e em publicações em espanhol e alemão.

Os alimentos atendem as necessidades de cobre

O cobre é um micronutriente essencial, disse à AFP um porta-voz do Instituto Federal de Avaliação de Riscos (Bfr) da Alemanha.

Entre os alimentos especialmente ricos em cobre figuram o fígado, os frutos do mar, alguns tipos de queijo, o cacau, as nozes, as sementes oleaginosas, o trigo e os legumes. Para atingir as necessidades diárias de cobre, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) estabelece o consumo de 1,6 miligramas para os homens e 1,3 para as mulheres.

De acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, o organismo humano usa o cobre para produzir energia, tecidos conjuntivos e vasos sanguíneos. O micronutriente, além disso, ajuda a manter o sistema nervoso e o sistema imune.

Um barista mexicano preapara uma especialidade de café turco que se elabora com uma panela revestida de cobre por dentro ( AFP / YURI CORTEZ) (foto: Reprodução)

Recipientes de cura?

As publicações virais omitem os riscos que a alta exposição ao cobre pode representar para a saúde. De acordo com os Centros de Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), ingerir uma grande quantidade de cobre, geralmente em água potável, 'pode causar vômitos, náuseas, dor abdominal e diarréia'. Além disso, ingerir quantidades maiores do que as recomendadas por dia poderia causar eventualmente danos aos rins e ao fígado.

A Oficina Estatal de Saúde e Segurança Alimentar da Baviera explica que os utensílios de cobre costumam levar um revestimento de aço, justamente para que o material não passe aos alimentos.

Perda de peso, câncer e problemas de tireoide

Especialistas consultados pela AFP concordam que não há evidência nenhuma de que beber em um recipiente de cobre tenha benefícios para a saúde.

Mesmo que o cobre desempenhe um papel importante na metabolização da gordura, Marc Donath, médico chefe de endocrinologia, diabetologia e metabolismo do Hospital Universitário da Basileia, disse à AFP que o cobre não auxilia na perda de peso e não mencionou nenhum registro do papel que um recipiente de cobre poderia ter neste processo.

Isso também se aplica à afirmação de que o cobre reduz o risco de câncer: 'Não foram encontradas recomendações baseadas em evidências de que uma ingestão adicional de cobre reduza o risco de câncer', disse à AFP Stefanie Klein, do Serviço de Informação sobre o Câncer (KID), do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer. Embora o cobre seja um componente necessário de várias enzimas e essencial para o metabolismo do ferro, 'um suplemento dietético não se produz com água de uma garrafa de cobre', disse a porta-voz do KID.

Matthias Schmidt, do setor de medicina nuclear do Hospital Universitário de Colônia, também disse à AFP que não conhece 'nenhuma evidência de que beber em um recipiente de cobre tenha algum efeito benéfico para a saúde da glândula tireoide'.

O mesmo explicou Michael Hermann, chefe do departamento cirúrgico de Klinik Landstrasse em Viena: 'O cobre não tem nada a ver com a glândula tireoide. A glândula não necessita de cobre, somente de iodo'.

Anemia, artrite, doenças do coração e digestivas

Martina Muckenthaler, chefe do Centro de Pesquisa Biomédica Transnacional de Ferro do Hospital Universitário de Heidelberg e especialista em anemias raras, disse à AFP que o cobre é necessário para exportar ferro suficiente das células e pôr à disposição da corrente sanguínea para a formação de glóbulos vermelhos. 'No entanto, em pessoas saudáveis o cobre ingerido através dos alimentos é suficiente. Portanto, um suprimento adicional de cobre não ajuda a corrigir uma anemia existente', afirmou.

A respeito da artrite, Jörg Henes, diretor médico do Centro de Imunologia Clínica Interdisciplinar, Reumatologia e Enfermidades Autoimunes (INDIRA), disse à AFP que uma deficiência de cobre pode aumentar o risco de infecções, doenças cardiovasculares e osteoporose. Porém, acrescentou: 'Duvido muito que beber de um recipiente de cobre tenha algum efeito'.

Em relação às doenças cardíacas, o cobre possui um papel extremamente menor. Axel Preßler, especialista em cardiologia e medicina interna disse: 'Em teoria, a deficiência crônica de cobre pode causar doenças cardíacas como insuficiência cardíaca ou calcificação dos vasos, porém este é um fator muito raro na vida cotidiana'. O especialista, além disso, descartou que beber de uma caneca de cobre tenha impacto no coração.

Martin Storr, especialista em medicina interna e professor da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, também desmentiu os supostos benefícios digestivos de beber água em um recipiente de cobre, assinalando, na verdade, que uma overdose do material poderia provocar náuseas, vômitos, diarréia e dor abdominal.

Regulação de funções cerebrais e criação de neurônios

Sobre os supostos benefícios do metal ao sistema neurológico, o diretor do Instituto de Neurologia da UFRJ, César Andraus, informou que a instituição não possui nenhuma pesquisa sobre o tema no momento, mas que um fato muito conhecido é que, na verdade, 'o cobre em excesso causa doenças neurológicas' como a chamada Doença de Wilson.

Para Mellanie Dutra, neurocientista e coordenadora da Rede Análise, não há indícios de que consumir água em recipientes feitos deste material traga melhorias neurológicas. 'É no mínimo difícil afirmar que uma caneca de cobre poderia ter algum efeito pois sequer temos evidência de que a pessoa esteja realmente exposta aos íons cobre dado que a caneca passa por um processo de selagem'.

A pesquisadora também indicou um texto publicado sobre o tema na Medical News Today em 2017, que igualmente cita prejuízos ao sistema nervoso associados a deficiências e a altas concentrações do material. 'Considerando apenas a questão dos efeitos do cobre, altas concentrações dele podem ser prejudiciais para o sistema nervoso, e podem trazer riscos para a saúde', concluiu.

Propriedades antibacterianas

As publicações também afirmam que o cobre 'elimina as bactérias'. Vários estudos confirmam isso, mas esta propriedade não se dá através da ingestão de bebidas em recipientes desse material, como assegura a publicação viral, mas através do contato.

O cobre já demonstrou ser eficaz 'matando' bactérias e fungos em superfícies e seu potencial antimicrobiano para eventuais usos médicos é objeto de estudo. Já em 2012 foi descoberta a capacidade dos materiais de cobre de eliminar microrganismos presentes na água.

A AFP já havia verificado outras afirmações sobre supostas propriedades de cura de certos alimentos, como dos limões.

