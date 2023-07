Bolsonaro não foi recebido por multidão em Confins (MG) em julho de 2023; vídeo é de 2017

436

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi recebido por uma multidão ao chegar ao aeroporto de Confins (MG) em 10 de julho de 2023, como alegam publicações nas redes sociais. A cena, compartilhada milhares de vezes nas redes sociais desde então, ocorreu em 19 de janeiro de 2017. Na ocasião, Bolsonaro, então deputado federal, visitou Minas Gerais para participar de um evento de formatura de policiais militares do estado. O último registro de sua passagem pelo estado mineiro foi em 30 de junho de 2023.

'HOJE 10.07.2023 , SENSACIONAL , MUITOS MUITOS JOVENS', afirma uma das publicações compartilhadas no Facebook, no YouTube e no Twitter. Alguns usuários publicaram o mesmo conteúdo alegando ser de 11 de julho de 2023.

Captura de tela feita em 12 de julho de 2023 de uma publicação no Twitter

No vídeo, Bolsonaro aparece desembarcando no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais,do estado, como afirma. Também diz que soube que teria

Na sequência, as imagens mostram Bolsonaro sendo recebido, de fato, por uma multidão de apoiadores, que celebram sua chegada aos gritos de 'mito'.

Mas o vídeo não ocorreu em julho de 2023, como afirmam os usuários nas publicações.

Uma busca reversa por fragmentos da sequência utilizando a plataforma InVID-WeVerify levou a postagens com o mesmo conteúdo em 2017.

Uma nova busca nas redes sociais do ex-presidente, filtrando pelo ano mencionado, levou ao conteúdo original, publicado na conta oficial de Bolsonaro no Facebook em 19 de janeiro de 2017.

A visita do então deputado a Minas Gerais e sua recepção em Confins foi noticiada por vários meios de comunicação à época ( 1 2 ).

Além disso, não foi encontrado nenhum registro de que o ex-presidente tenha estado em Minas Gerais em julho de 2023. A última passagem de Bolsonaro pelo estado mineiro foi em 30 de junho, para acompanhar o sepultamento do ex-ministro Alysson Paolinelli.

Conteúdo semelhante foi checado por Aos Fatos e Agência Lupa.

Referências