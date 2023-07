É falso que banda Arriba Saia tenha sido detida por causa de música sobre Alexandre de Moraes

436

Em 2 de julho de 2023, o grupo de forró Arriba Saia apresentou uma música sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes num evento na Bahia. Na saída do show, a banda foi acompanhada pela Polícia Militar (PM) por conta da segurança. No entanto, imagens do ônibus do grupo sendo escoltado e uma gravação do vocalista foram usadas em publicações, com milhares de compartilhamentos nas redes sociais, que alegam que eles foram presos por conta da composição. O STF, a Polícia Federal, a PM e o cantor da banda negam que isso tenha ocorrido.

'O vocalista Rony Brasil e o ônibus da banda Arriba Saia foram detidos em Feira de Santana após um show devido a uma música polêmica intitulada Alexandre de Moraes', diz a locução de um vídeo compartilhado no TikTok.

Em seguida, é exibida uma gravação na qual um homem diz: 'Eu vou ficar aqui preso, qualquer coisa eu desço para Brasília. E a situação é essa. Quero dizer também que o pessoal da banda, vai todo mundo integralmente para a casa porque eu compus a música'.

Usuários alegam que a voz da gravação seria do vocalista do grupo. Segundo as postagens, a prisão teria ocorrido no último dia 2 de julho, após uma apresentação.

Outras publicações usam uma imagem do ônibus da banda sendo acompanhado por uma viatura da Polícia Militar da Bahia. A alegação circula também no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Kwai.

Captura de tela feita em 11 de julho de 2023 de uma publicação no Facebook

Contatado pelo AFP Checamos, o vocalista Rony Brasil confirmou em 11 de julho que a voz do vídeo viral é dele, mas o grupo de forró não foi detido.

Em uma live, transmitida em 6 de julho, Rony explicou que em um show, realizado quatro dias antes na cidade de Cruz das Almas, Bahia, o grupo foi escoltado pela Polícia Militar por determinação da organização do evento.

Durante a apresentação, a banda tocou a música 'Alexandre de Moraes' e gravou imagens para o videoclipe da canção. Segundo Rony, o vídeo viral foi registrado depois do show, quando um produtor e um policial especularam com a ideia de que a banda seria presa. 'Foi quando eu falei: se eu for preso, qual é o problema? Não tem problema. A música não tem nada demais.'

Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Militar da Bahia informou à AFP que as alegações de prisão da banda são 'inverídicas' e confirmou que o grupo foi apenas escoltado.

A polícia 'foi acionada por prepostos da prefeitura municipal para realizar a escolta do ônibus que trazia os músicos até os fundos do palco para a apresentação do grupo, o que foi feito, não havendo quaisquer registros de detenções dos artistas ou de encaminhamento da banda à delegacia'.

A assessoria da Polícia Federal comunicou ao AFP Checamos que todas as operações são divulgadas no site oficial da corporação. Em uma busca feita em 11 de julho no site da PF, não foi localizada nenhuma notícia sobre ações relacionadas à banda Arriba Saia ou ao vocalista Rony Brasil.

O STF também negou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o tribunal tenha determinado a prisão da banda.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica.

